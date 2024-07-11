В Нидерландах осквернен памятник Анне Франк
В Нидерландах памятник Анне Франк антисемитские вандалы осквернили пропалестинской надписью.
По данным CNN, неизвестные написали на монументе "Газа" красной краской.
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Полиция Амстердама приступила к расследованию. К настоящему моменту о задержаниях неизвестно.
"Вандализм над таким ценным памятником никак не помог ни одному палестинцу. Эта девочка, которую так зверски убили нацисты в 15-летнем возрасте, напоминает нам и нашему городу о человечности и доброте в самых трудных обстоятельствах. Кто бы это ни сделал – пусть вам будет стыдно, такому нет оправданий", – сказала мэр города Фемке Халсема.
Het Anne Frank beeld op Merwedeplein in de Rivierenbuurt is beklad met de tekst ‘Gaza’ door een vandaal.— Stijn Nijssen (@StijnNijssen) July 9, 2024
Werkelijk beschamend dat iemand aandacht denkt te vragen voor de Palestijnse zaak door een afbeelding van Anne Frank, internationaal symbool van de Holocaust, te besmeren. pic.twitter.com/LYiwlSdoUR