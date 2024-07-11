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В Нидерландах осквернен памятник Анне Франк
11.07.2024 12:17 Алина Груднева

В Нидерландах осквернен памятник Анне Франк

В Нидерландах памятник Анне Франк антисемитские вандалы осквернили пропалестинской надписью.

По данным CNN, неизвестные написали на монументе "Газа" красной краской.

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Полиция Амстердама приступила к расследованию. К настоящему моменту о задержаниях неизвестно.

"Вандализм над таким ценным памятником никак не помог ни одному палестинцу. Эта девочка, которую так зверски убили нацисты в 15-летнем возрасте, напоминает нам и нашему городу о человечности и доброте в самых трудных обстоятельствах. Кто бы это ни сделал – пусть вам будет стыдно, такому нет оправданий", – сказала мэр города Фемке Халсема.

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