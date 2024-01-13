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В Нидерландах напали на активиста, сжигавшего Коран
13.01.2024 22:30 Алина Груднева

В Нидерландах напали на активиста, сжигавшего Коран

В нидерландском городе Арнем толпа неизвестных напала на организатора акции сожжения Корана. 

По данным газеты De Тelegraaf, активист Эдвин Вагенсвельд получил ранения. 

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Также ранены несколько полицейских, которые дежурили на санкционированном мероприятии и были вынуждены вмешаться.

Уточняется, что на полицейских после этого также напали, забросав их фейерверками и камнями.

"Очень грустно и обидно, что имело место насилие. Я очень зол по этому поводу. Я понимаю печаль и эмоции, которые вызывает сожжение священной книги. Но насилие недопустимо. С идеями приходится бороться идеями", - сказал мэр. 

В итоге, троих человек арестовали. В полиции не исключили, что в ближайшие дни будут новые аресты.

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