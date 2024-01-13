В Нидерландах напали на активиста, сжигавшего Коран
В нидерландском городе Арнем толпа неизвестных напала на организатора акции сожжения Корана.
По данным газеты De Тelegraaf, активист Эдвин Вагенсвельд получил ранения.
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Также ранены несколько полицейских, которые дежурили на санкционированном мероприятии и были вынуждены вмешаться.
Уточняется, что на полицейских после этого также напали, забросав их фейерверками и камнями.
"Очень грустно и обидно, что имело место насилие. Я очень зол по этому поводу. Я понимаю печаль и эмоции, которые вызывает сожжение священной книги. Но насилие недопустимо. С идеями приходится бороться идеями", - сказал мэр.
В итоге, троих человек арестовали. В полиции не исключили, что в ближайшие дни будут новые аресты.
🚨 TODAY: Quran Burning Prompts Police Beatdowns 🚨— Shirion Collective (@ShirionOrg) January 13, 2024
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⚠️ WATCH: Koran burning in Arnhem, Netherlands at a “Protest”.
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