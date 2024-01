В Нидерландах напали на активиста, сжигавшего Коран

В нидерландском городе Арнем толпа неизвестных напала на организатора акции сожжения Корана.



По данным газеты De Тelegraaf, активист Эдвин Вагенсвельд получил ранения.



Также ранены несколько полицейских, которые дежурили на санкционированном мероприятии и были вынуждены вмешаться.



Уточняется, что на полицейских после этого также напали, забросав их фейерверками и камнями.



"Очень грустно и обидно, что имело место насилие. Я очень зол по этому поводу. Я понимаю печаль и эмоции, которые вызывает сожжение священной книги. Но насилие недопустимо. С идеями приходится бороться идеями", - сказал мэр.



В итоге, троих человек арестовали. В полиции не исключили, что в ближайшие дни будут новые аресты.

