



В Непале оползнем два автобуса смыло в реку, 65 человек пропало без вести

65 человек пропали без вести после того, как оползень смыл два автобуса в реку в районе Читван в центральном Непале.



По данным полиции, в одном автобусе ехал 41 человек, в другом - 24. Оба автобуса смыло в реку, а все пассажиры до сих пор считаются пропавшими без вести.



Власти вызвали на место полицию и вооруженные силы для проведения поисковых работ.

