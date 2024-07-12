Новости » Происшествия
В Непале оползнем два автобуса смыло в реку, 65 человек пропало без вести
12.07.2024 08:23 MIGnews.com

В Непале оползнем два автобуса смыло в реку, 65 человек пропало без вести

65 человек пропали без вести после того, как оползень смыл два автобуса в реку в районе Читван в центральном Непале.

По данным полиции, в одном автобусе ехал 41 человек, в другом - 24. Оба автобуса смыло в реку, а все пассажиры до сих пор считаются пропавшими без вести.

Власти вызвали на место полицию и вооруженные силы для проведения поисковых работ.






 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы