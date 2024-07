В Непале оползнем два автобуса смыло в реку, 65 человек пропало без вести

65 человек пропали без вести после того, как оползень смыл два автобуса в реку в районе Читван в центральном Непале.



По данным полиции, в одном автобусе ехал 41 человек, в другом - 24. Оба автобуса смыло в реку, а все пассажиры до сих пор считаются пропавшими без вести.



Власти вызвали на место полицию и вооруженные силы для проведения поисковых работ.



Major landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central Nepal this morning. Rescue & search operation underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River.#Nepal #NepalFlood #Landslide #HeavyRain #HeavyRainfall #floods pic.twitter.com/gw7Hv2FQCG