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В Москве задержан иранец за футболку с украинским флагом
05.06.2024 23:28 Алина Груднева

В Москве задержан иранец за футболку с украинским флагом

Полиция задержала в Москве иранца за белую футболку фирмы Balenciaga, на которой были изображены флаг и герб Украины.

По данным российских СМИ, также на одежде был QR-код со ссылкой на сбор средств для ВСУ.

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Уточняется, что задержанным на Васильевском спуске оказался гражданин Ирана, который находился в российской столице в отпуске.

Мужчину доставили в отделение полиции, где на него оформили протокол за "дискредитацию ВС РФ". Суд оштрафовал иранского туриста на 50 тысяч рублей. 

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