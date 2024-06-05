



В Москве задержан иранец за футболку с украинским флагом

Полиция задержала в Москве иранца за белую футболку фирмы Balenciaga, на которой были изображены флаг и герб Украины.



По данным российских СМИ, также на одежде был QR-код со ссылкой на сбор средств для ВСУ.



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Уточняется, что задержанным на Васильевском спуске оказался гражданин Ирана, который находился в российской столице в отпуске.



Мужчину доставили в отделение полиции, где на него оформили протокол за "дискредитацию ВС РФ". Суд оштрафовал иранского туриста на 50 тысяч рублей.