



В Москве вспыхнула подстанция: районы остались без воды и тепла в морозы

В Москве вспыхнула подстанция, из-за чего без воды, тепла и света в -25 градусов остались три района.



По данным российских пабликов, ЧП произошло на Высоковольтном проезде российской столицы.



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"Примерно в 6 утра загорелась трансформаторная подстанция в Высоковольтном проезде. От нее питаются, в том числе дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове. Как долго сидеть без света и части обогрева - неизвестно, аварию пытаются в максимально короткие сроки ликвидировать коммунальщики", - сообщает Mash.



Причина пожара пока что не установлена. Из-за отсутствия отопления, в квартирах похолодало до +10 градусов.