



В Москве сработала сирена воздушной тревоги

В ночь на 4 октября в центре Москвы сработала система оповещения о воздушной тревоге.



В соцсетях опубликовали соответствующее видео, на котором слышно, как воет сирена в российской столице.



За день до этого в МЧС РФ предупредили о том, что будет проводиться проверка систем на региональном и муниципальном уровнях во всех субъектах РФ. Уточнялось, что должны сработать сирены и громкоговорители, а также замещен эфир общероссийских теле и радиоканалов.



"Система предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сообщили в МЧС.





Пока в Москве выла сирена, в Брянске и Белгороде прогремели взрывы. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, система ПВО сработала из-за беспилотников.