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В Москве оцепили территорию Военной академии МО РФ
11.07.2023 20:42 Алина Груднева

В Москве оцепили территорию Военной академии МО РФ

В Москве полицейские внезапно оцепили территорию возле Военной академии Генштаба Минобороны РФ.

По данным российских СМИ, на место происшествия вызвали кинологов.

Причиной происшествия назвали анонимное сообщение о том, что на территории оставлено взрывное устройство.

По словам очевидцев, правоохранители осмотрели припаркованные автомобили. Также проверке подверглась остальная территория.

По предварительным данным, взрывных устройств или других опасных предметов так и не нашли.

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