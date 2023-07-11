



В Москве оцепили территорию Военной академии МО РФ

В Москве полицейские внезапно оцепили территорию возле Военной академии Генштаба Минобороны РФ.



По данным российских СМИ, на место происшествия вызвали кинологов.



Причиной происшествия назвали анонимное сообщение о том, что на территории оставлено взрывное устройство.



По словам очевидцев, правоохранители осмотрели припаркованные автомобили. Также проверке подверглась остальная территория.



По предварительным данным, взрывных устройств или других опасных предметов так и не нашли.