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В Москве ночью полыхала подстанция. Видео
24.11.2023 09:23 MIGnews.com

В Москве ночью полыхала подстанция. Видео

После взрыва на подстанции в подмосковном Лыткарино в ночь на 23 ноября, уже в ночь на 24-е загорелась электроподстанция в Люблино, что в пригороде Москвы. Напомним, в прошлую ночь город и еще 10 населенных пунктов остались без электричества.

Масштабный пожар произошел на территории электроподстанции "Чагино", о чем сообщили три российских Telegram-канала.

"В Москве полыхает электроподстанция Чагино. Очевидцы говорят о столбе черного дыма. Причина пожара неизвестна", – написал один из каналов.


Второй канал со ссылкой на собственные данные отмечает, что очаг возгорания находится в здании трансформатора.

"Площадь огня сейчас – 200 квадратов. По округе разносится густой дым", – говорится в сообщении.

Огонь перекинулся на резервуар с топливом, но его быстро локализовали, и до взрыва не дошло.

Причиной пожара стало короткое замыкание в трансформаторе, сообщают российские СМИ. В результате пожара никто не пострадал. На электроснабжение Москвы пожар не повлиял.


 

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