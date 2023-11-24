



В Москве ночью полыхала подстанция. Видео

После взрыва на подстанции в подмосковном Лыткарино в ночь на 23 ноября, уже в ночь на 24-е загорелась электроподстанция в Люблино, что в пригороде Москвы. Напомним, в прошлую ночь город и еще 10 населенных пунктов остались без электричества.



Масштабный пожар произошел на территории электроподстанции "Чагино", о чем сообщили три российских Telegram-канала.



"В Москве полыхает электроподстанция Чагино. Очевидцы говорят о столбе черного дыма. Причина пожара неизвестна", – написал один из каналов.





Второй канал со ссылкой на собственные данные отмечает, что очаг возгорания находится в здании трансформатора.



"Площадь огня сейчас – 200 квадратов. По округе разносится густой дым", – говорится в сообщении.



Огонь перекинулся на резервуар с топливом, но его быстро локализовали, и до взрыва не дошло.



Причиной пожара стало короткое замыкание в трансформаторе, сообщают российские СМИ. В результате пожара никто не пострадал. На электроснабжение Москвы пожар не повлиял.





