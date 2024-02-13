



В Москве горит авиационный завод "МиГ"

В Москве произошел пожар на заводе "МиГ" в Москве, который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей, носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.



"В Москве горит завод "МиГ" на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода", - сообщил Telegram-канал Baza.



Возгорание произошло на втором и третьем этажах здания - причина пожара пока остается неизвестной.



"Площадь пожара - 70 квадратных метров. На данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода", - констатировали в сообщении.



При этом, уже через полчаса Baza написала, что якобы открытое горение на территории завода "МиГ" в Москве ликвидировано.



"Кровля продолжает тлеть. Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания: разбирают кровлю и проливают перекрытия, чтобы огонь не перешел дальше", - добавили авторы, показав видео с места ЧП.



Пока официальных сообщений о пожаре на важном заводе "МиГ" в Москве нет.



"МиГ" - российская авиастроительная компания, предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, поддержания и ремонта самолетов марки "МиГ".



Среди "продуктов" завода современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе истребители МиГ, в том числе новой разработки.