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В МО РФ отреагировали на удары по Белгороду
30.12.2023 17:35 Алина Груднева

В МО РФ отреагировали на удары по Белгороду

Министерство обороны России отреагировало на взрывы в Белгороде, обвинив Украину в нанесении "неизбирательного комбинированного удара".

По данным МО РФ, он был нанесен "двумя ракетами Ольха в запрещенном кассетном снаряжении", а также "реактивными снарядами Vampire чешского производства".

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"Средствами ПВО ракеты Ольха и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу Белгород. В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек", - сказали в МО.

Комментируя массированную атаку по мирным городам и селам Украины 29 декабря, в министерстве заявили, будто "работают только по военным объектам" и пригрозили "действовать так и дальше".

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