



В МО РФ отреагировали на удары по Белгороду

Министерство обороны России отреагировало на взрывы в Белгороде, обвинив Украину в нанесении "неизбирательного комбинированного удара".



По данным МО РФ, он был нанесен "двумя ракетами Ольха в запрещенном кассетном снаряжении", а также "реактивными снарядами Vampire чешского производства".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Средствами ПВО ракеты Ольха и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу Белгород. В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек", - сказали в МО.



Комментируя массированную атаку по мирным городам и селам Украины 29 декабря, в министерстве заявили, будто "работают только по военным объектам" и пригрозили "действовать так и дальше".