



В Министерстве обороны РФ вспыхнул пожар – видео

В ночь со среды на четверг в здании Министерства обороны РФ, расположенном в Москве, возник пожар. Об этом сообщил ТАСС.



"В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов", – написало издание , ссылаясь на представителей МЧС.



О причинах и последствиях пожара ничего не сообщалось. Жители соседних домов утверждают, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.Судя по видео, пожар вызвал серьезное задымление вокруг здания.



Однако, в МЧС РФ попытались опровергнуть факт пожара в Министерстве.



"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", – говорится в заявлении пресс-службы управления МЧС.