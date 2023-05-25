В Министерстве обороны РФ вспыхнул пожар – видео
В ночь со среды на четверг в здании Министерства обороны РФ, расположенном в Москве, возник пожар. Об этом сообщил ТАСС.
"В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов", – написало издание , ссылаясь на представителей МЧС.
О причинах и последствиях пожара ничего не сообщалось. Жители соседних домов утверждают, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.Судя по видео, пожар вызвал серьезное задымление вокруг здания.
Однако, в МЧС РФ попытались опровергнуть факт пожара в Министерстве.
"Факт возгорания не подтвержден, поскольку по прибытии пожарных подразделения возгорание не обнаружено. Так же как и сведений о пострадавших не поступало", – говорится в заявлении пресс-службы управления МЧС.
МЧС заявило, что в Минобороны никакого пожара не было.— Лентач (@oldLentach) May 24, 2023
«Не может быть такого, что там что-то горело. Сейчас выехали на место, возгорание не обнаружено», — цитируют ведомство «Осторожно новости».
При этом ТАСС писал о пожаре на балконе (ссылаясь на источник в экстренных… https://t.co/7DIboXOV6u