В Мексике обрушилась крыша церкви: есть погибшие
В Мексике во время воскресной молитвы обрушились крыша и одна из стен церкви, в результате чего погибши как минимум семеро прихожан.
Еще несколько человек получили ранения.
В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших. Трагедия произошла в мексиканском штате Тамаулипас.
Епископ Римско-католической епархии Тампико Хосе Армандо Альварес сказал, что крыша рухнула, когда прихожане причащались. Он призвал жителей помолиться за выживших.
#BREAKING | MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped.#Mexico #Madero #BreakingNews pic.twitter.com/zZenBvXqdG— Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 1, 2023