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В Мексике обрушилась крыша церкви: есть погибшие
02.10.2023 07:57 Алина Груднева

В Мексике обрушилась крыша церкви: есть погибшие

В Мексике во время воскресной молитвы обрушились крыша и одна из стен церкви, в результате чего погибши как минимум семеро прихожан.

Еще несколько человек получили ранения.

В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших. Трагедия произошла в мексиканском штате Тамаулипас.

Епископ Римско-католической епархии Тампико Хосе Армандо Альварес сказал, что крыша рухнула, когда прихожане причащались. Он призвал жителей помолиться за выживших.

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