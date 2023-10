В Мексике обрушилась крыша церкви: есть погибшие

В Мексике во время воскресной молитвы обрушились крыша и одна из стен церкви, в результате чего погибши как минимум семеро прихожан.



Еще несколько человек получили ранения.



В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших. Трагедия произошла в мексиканском штате Тамаулипас.



Епископ Римско-католической епархии Тампико Хосе Армандо Альварес сказал, что крыша рухнула, когда прихожане причащались. Он призвал жителей помолиться за выживших.





#BREAKING | MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped.#Mexico #Madero #BreakingNews pic.twitter.com/zZenBvXqdG