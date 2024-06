В Малави подтвердили гибель вице-президента

Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли в результате авиакатастрофы.



По данным информационного агентства Associated Press, информацию об этом подтвердил президент страны Лазарус Чаквера.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что крушение потерпел военный самолет, на борту которого находилась, в том числе, бывшая первая леди страны Шанил Димбир.



Воздушное судно исчезло с радаров 10 июня. Поиски в горной местности на севере Малави продолжались до 11 июня.

Bad news in Malawi 🇲🇼



May the soul of the VP and the departed rest in peace 💔💔 pic.twitter.com/L3EiNsFPTJ