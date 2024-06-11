В Малави подтвердили гибель вице-президента
Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли в результате авиакатастрофы.
По данным информационного агентства Associated Press, информацию об этом подтвердил президент страны Лазарус Чаквера.
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Уточняется, что крушение потерпел военный самолет, на борту которого находилась, в том числе, бывшая первая леди страны Шанил Димбир.
Воздушное судно исчезло с радаров 10 июня. Поиски в горной местности на севере Малави продолжались до 11 июня.
Bad news in Malawi 🇲🇼— Josey Mahachi (@MahachieJosey) June 11, 2024
May the soul of the VP and the departed rest in peace 💔💔 pic.twitter.com/L3EiNsFPTJ