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В Малави подтвердили гибель вице-президента
11.06.2024 14:20 Алина Груднева

В Малави подтвердили гибель вице-президента

Вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек погибли в результате авиакатастрофы.

По данным информационного агентства Associated Press, информацию об этом подтвердил президент страны Лазарус Чаквера.

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Уточняется, что крушение потерпел военный самолет, на борту которого находилась, в том числе, бывшая первая леди страны Шанил Димбир.

Воздушное судно исчезло с радаров 10 июня. Поиски в горной местности на севере Малави продолжались до 11 июня.

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