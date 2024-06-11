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В Малави опровергли информацию о том, что нашли тело вице-президента
11.06.2024 12:36 Алина Груднева

В Малави опровергли информацию о том, что нашли тело вице-президента

В Малави продолжаются поиски самолета вице-президента страны Саулоса Клауса Чилима.

Об этом сообщает местное издание MBC Digital.

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Уточняется, что спасатели по-прежнему не нашли тело вице-президента и еще девяти человек.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение, в результате чего никто на борту не выжил. Согласно обновленным данным, воздушное судно пропало с радаров.

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