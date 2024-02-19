



В МАГАТЭ бьют тревогу: Иран продолжает обогащать уран высокими темпами

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси бьет тревогу из-за того, что Иран продолжает обогащать уран высокими темпами.



Соответствующее заявление он сделал 19 февраля в комментарии Reuters.



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"Иран продолжает обогащать уран, значительно превышающий потребности коммерческого использования в ядерной энергетике", - отметил он.



По словам Гросси, хотя темпы обогащения урана в Иране несколько замедлились с конца прошлого года, он все еще является довольно высоким - около 7 кг в месяц до чистоты 60%, чего по-прежнему достаточно для создания ядерного оружия.



По словам главы МАГАТЭ, он хочет посетить Тегеран в следующем месяце впервые за год.