



В Ливане участились аресты подозреваемых в сотрудничестве с Израилем

Ливан арестовал 185 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. Это число значительно увеличилось по сравнению с предыдущим средним показателем в четыре или пять арестов в год.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники в силовых структурах.



"Это первый случай, когда так много людей было арестовано по обвинению в сотрудничестве с Израилем, и это из-за кризиса", - заявил один из источников.



Ливан страдает от серьезного финансово-экономического кризиса с 2019 года, который привел к краху национальной валюты и к нищете среди населения.



"Это было благом для израильтян, которые нацеливались на ливанцев в социальных сетях с объявлениями о вакансиях для фальшивых компаний", - заявил источник.



По словам одного из источников, из всех арестованных с 2019 года только трое предположительно работали с Израилем до кризиса. Из 185 к настоящему времени 165 были привлечены к уголовной ответственности, а 25 осуждены и приговорены.



Несколько задержанных, которые подозревали, что с ними связалась израильская разведка, "все равно продолжили, потому что у них не было проблем с Израилем и они ненавидели "Хизбаллу".