



В Кремле техработники в белых касках ползают по поврежденному куполу

Вокруг Кремлевской стены после ночной атаки дронов продолжают вырастать ограждения, передает корреспондент “МО”.



“Красную площадь закрыли еще в апреле, но теперь закрытая зона разрастается – заблокированы проходы и со стороны ГУМа, и со стороны моста Немцова”, – пишет издание. “Около 17 часов ФСО установило ограничения и с западной стороны Кремлевской стены, у станции метро “Александровский сад”. Технические работники в белых касках ползают по поврежденному куполу Сенатского дворца, где расположена рабочая резиденция президента РФ”.



Местные жители сообщают, что в районе Кремлевской стены не работала мобильная связь.

