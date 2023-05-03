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В Кремле техработники в белых касках ползают по поврежденному куполу
03.05.2023 21:16 Наталья Богинская

В Кремле техработники в белых касках ползают по поврежденному куполу

Вокруг Кремлевской стены после ночной атаки дронов продолжают вырастать ограждения, передает корреспондент “МО”. 

“Красную площадь закрыли еще в апреле, но теперь закрытая зона разрастается – заблокированы проходы и со стороны ГУМа, и со стороны моста Немцова”, – пишет издание. “Около 17 часов ФСО установило ограничения и с западной стороны Кремлевской стены, у станции метро “Александровский сад”. Технические работники в белых касках ползают по поврежденному куполу Сенатского дворца, где расположена рабочая резиденция президента РФ”.

Местные жители сообщают, что в районе Кремлевской стены не работала мобильная связь.
 

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