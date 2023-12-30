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В Красном море зафиксирован новый инцидент, связанный с хути
30.12.2023 21:32 Алина Груднева

В Красном море зафиксирован новый инцидент, связанный с хути

В Красном море зафиксирован очередной инцидент, связанный с продолжающимися нападениями йеменских хути на корабли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

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Уточняется, что инцидент произошел в южной части Красного моря, примерно в 55 морских милях к юго-западу от контролируемого хути порта Ходейда. Другие подробности к настоящему моменту не раскрываются.

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