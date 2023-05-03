



В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, пишут российские СМИ.



“В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами”, — написал Кондратьев в своём Telegram-канале. Сначала, около поволины третьего ночи, на территории Таманьнефтегаза недалеко от поселка Волна произошел взрыв. Затем вспыхнул пожар.



Губернатор отметил, что пожару присвоен высший ранг сложности.



Согласно предварительным данным, в результате происшествия нет погибших и пострадавших.



На место происшествия прибыли все экстренные службы, пожарные расчеты МЧС Краснодарского края, а также пожарный поезд. Сейчас делается все возможное, чтобы не дать огню распространиться, сообщают российские журналисты.



