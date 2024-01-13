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В Краснодарском крае рухнула ракета
13.01.2024 14:30 Алина Груднева

В Краснодарском крае рухнула ракета

В Павловском районе Краснодарского края между станциями Павловская и Атаманская рухнула ракета россиян.

Соответствующее видео распространили в социальны сетях.

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Это произошло в ночь на 13 января. Местные власти "внештатную ситуацию" не комментируют. Отмечено лишь, что часть трассы была перекрыта "в связи с проведением правоохранителями специальных мероприятий".

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