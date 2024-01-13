В Краснодарском крае рухнула ракета
В Павловском районе Краснодарского края между станциями Павловская и Атаманская рухнула ракета россиян.
Соответствующее видео распространили в социальны сетях.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Это произошло в ночь на 13 января. Местные власти "внештатную ситуацию" не комментируют. Отмечено лишь, что часть трассы была перекрыта "в связи с проведением правоохранителями специальных мероприятий".
А в Краснодарском крае снова случилась "внештатная ситуация" с падением ракеты— Lara-Lara (@LaraLar93023545) January 13, 2024
В местных пабликах показали видео уже утром, однако само падение, по словам местных, произошло ночью в Павловском районе между станицами Павловская и Атаманская.
Власти об этом не сказали ничего pic.twitter.com/AGdCP9v8o3