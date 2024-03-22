



В концертном зале в Крокус-Холл людей расстреливали в упор

Террористы, напавшие на "Крокус Сити Холл", ворвавшись в концертный зал, начали расстреливать людей в упор, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, оказавшийся свидетелем произошедшего.



По его словам, между вторым и третьим звонком, за несколько минут до 20:00 мск перед началом концерта в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.



Они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки.

Сумевшим выбраться из зала охрана комплекса указывала на эвакуационные выходы, охранники оставались на месте.



Рассказ одного из охранников, дежуривших в «Крокусе» в момент нападения.



Когда началась стрельба, я стоял у центрального входа на первом этаже. Стрелять начали с улицы, стёкла сразу посыпались. У входа стояли ещё три охранника, мы спрятались за деревянным рекламным щитом, и нападавшие прошли в 10 метрах от нас.



Они стали беспорядочно стрелять по людям на первом этаже, потом ушли в сторону то ли концертного зала, то ли океанариума.



Когда стрельба утихла, мы вышли к центральному входу — там администраторы уже оказывали помощь раненым. Сотрудников «Крокуса» среди них я не видел, только гостей