



В Китае хирург якобы ударил пациента во время операции

Китайские власти проводят расследование в отношении одной из больниц в связи с инцидентом, когда хирург якобы ударил пациента, которого он в это время оперировал.



Этот инцидент был запечатлен на видеоролике, который на этой неделе стал вирусным в китайских социальных сетях, вызвав возмущение в интернете.



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Хирург был отстранен от работы и был уволен генеральный директор больницы, где произошел инцидент, в 2019 году.

Компания Aier China, управляющая сетью офтальмологических клиник, заявила, что инцидент произошел во время операции в ее больнице в Гуйгане, городе на юго-западе Китая.



Пациенткой была 82-летняя женщина, и "во время операции из-за местной анестезии у пациентки возникла непереносимость". Она многократно двигала головой и глазными яблоками, говорится в заявлении компании.



Поскольку пациентка говорила только на местном диалекте и не реагировала на предупреждения врача, хирург "грубо обошелся с пациенткой в экстренной ситуации". По словам местных властей, пациентка получила синяки на лбу.



После операции руководство больницы принесло извинения и выплатило 500 юаней (70 долларов) в качестве компенсации, сообщил сын пациентки в интервью местным СМИ. Он также сообщил, что его мать теперь слепа на левый глаз, хотя неясно, связано ли это с инцидентом.



Хотя инцидент произошел еще в декабре 2019 года, общественность узнала о нем только на этой неделе, после того как китайский врач Ай Фен поделилась записями с камер видеонаблюдения, на которых была запечатлена операция.

