В Казахстане усилены меры безопасности после кровавой бойни в Дагестане
В Казахстане усилены меры безопасности возле религиозных и культовых объектов.
Об этом сообщает издание Orda.kz cо ссылкой на свои источники.
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Соответствующие меры приняты после кровавой бойни, устроенной боевиками возле синагог и христианской церкви в Дагестане.
Уточняется, что на улицах городов Казахстана стало больше полицейских патрулей. Культовые и религиозные заведения взяты под охрану.