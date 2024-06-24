



В Казахстане усилены меры безопасности после кровавой бойни в Дагестане

В Казахстане усилены меры безопасности возле религиозных и культовых объектов.



Об этом сообщает издание Orda.kz cо ссылкой на свои источники.



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Соответствующие меры приняты после кровавой бойни, устроенной боевиками возле синагог и христианской церкви в Дагестане.



Уточняется, что на улицах городов Казахстана стало больше полицейских патрулей. Культовые и религиозные заведения взяты под охрану.