



В Камбодже блоггеру, который инсценировал свое похищение, дали 2 года тюрьмы

31-летний Чэнь Нэн-чуань, создающий в социальных сетях видео о "паранормальных явлениях", был арестован вместе со своим другом Лу Цу-синем после того, как дуэт инсценировал насильственное похищение и побег в своем Instagram.



В прямом эфире создавалось впечатление, что его избивают. Позже жена Чена написала в социальных сетях, что ее муж пропал.



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Впоследствии он появился в видеоролике, выглядящем травмированным и с обритой головой, где утверждал, что его похитили, и рассказывал историю своего драматического побега.



Однако его история вызвала подозрения у интернет-пользователей.



Один пользователь Лю Юй обратил внимание на то, что местоположение Чена не соответствует его утверждениям.



Он также выразил сомнение в том, что похитители забрали у него тысячи долларов США, как он утверждал, но при этом позволили ему оставить оборудование для прямых трансляций.



Тайваньская полиция сообщила, что семья Чена не подавала заявления в полицию, а министерство иностранных дел заявило, что не получало никаких просьб о помощи, по данным The Straits Times.



Вскоре после того, как видео привлекло внимание, дуэт был арестован в своем гостиничном номере.



Камбоджийская полиция представила их СМИ на брифинге вместе с реквизитом, который они использовали для съемок.



В пятницу, 16 февраля суд признал их виновными по обвинению в "подстрекательстве к созданию хаоса в социальных сетях".



Правительство провинции заявило, что они создали видеоролики "фальшивого содержания, затрагивающие честь, порядок и безопасность" провинции.



Обоих приговорили к двум годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере около 2 000 долларов США.

