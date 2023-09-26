



В Йом Кипур ограбили будку охраны резиденции Нетаниягу



Накануне Йом Кипура полиция арестовала 29-летнего жителя Кирьят-Малахи по подозрению в том, что он проник в будку охраны у дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Газа в Иерусалиме - и украл из нее сумку, в которой находилась спецодежда.



Молодой человек был также допрошен по подозрению в краже велосипеда у здания министерства финансов. Вечером 25 сентября мировой суд Иерусалима отпустил его под подписку о невыезде.



Это уже не первый случай нарушения безопасности, связанный с резиденцией премьер-министра: всего около двух месяцев назад была обнаружена серьезная брешь в системе безопасности, позволяющая получить доступ к более чем тысяче городских видеокамер, установленных по всему Иерусалиму, и просматривать записанные ими материалы. Речь идет, в частности, о камере наблюдения, расположенной всего в десятках метров от дома Нетаниягу на улице Газа.

