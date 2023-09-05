



В Израиле - усиление жары

Сегодня, 5 сентября, в Израиле начнется повышение температуры воздуха и усиление тепловой нагрузки.



По всей стране будет жарче обычного, и в большинстве районов будут преобладать сильные и экстремальные тепловые нагрузки, вплоть до шарава.



Во второй половине дня на побережье усилится северный ветер. Прогнозируемые температуры сегодня и сегодня ночью: Иерусалим 18-30, Тель-Авив 26-30, Хайфа 24-28, Цфат 18-28, Кацрин 21-34, Тверия 24-36, Назарет 22-31, Афула 23-34, Бейт-Шеан 25-37, Лод 25-32, Ашдод 24-31, Эйн-Геди 29-36, Беэр-Шева 22-33, Мицпе-Рамон 20-27, Эйлат 26-37.