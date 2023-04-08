



В Италии медведи разорвали студента на куски

В курортной итальянской провинции Трентино медведи убили мужчину.



Об этом сообщает Daily Mail.



Тело 26-летнего Андреа Папи нашли разорванным в клочья после того, как он не вернулся домой на обед со своей девушкой.



Молодой студент-тренер отправился на пробежку по лесу утром 5 апреля. Когда он не вернулся к обеду, его возлюбленная позвонила в полицию.



Изуродованный труп обнаружили через несколько часов.



Следователи подозревают, что звери напали на Андреа на дороге, а затем утащили вглубь леса, где его "выпотрошили".



Проводится вскрытие, чтобы выяснить, был ли мужчина уже мертв, когда его нашли животные.



Также сообщается, что скорее всего нападения совершили бурые медведи, обитающие в лесах на севере Италии. Этот случай шокировал местное население. Многие утверждают, что в последнее время наблюдают активность медведей. Так, в прошлом месяце дикие животные пробрались на несколько ферм и загрызли овцу.



