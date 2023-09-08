



В Испании вспыхнул скандал из-за “антисемитского” определения слова “еврей”

Еврейские организации из США и испаноязычных стран недавно обратились в Королевскую испанскую академию (RAE), выразив обеспокоенность по поводу официального определения еврея – Judío – в словаре как “проницательного, жадного человека или человека, который занимается ростовщичеством” и связанный с ним термин Judaida означает “отвратительный трюк или действие, причиняющее кому-либо вред”.



В письме, отправленном в RAE и одобренном Центром Симона Визенталя в Лос-Анджелесе и более чем двадцатью другими еврейскими группами и общинами из испаноязычных стран, подписавшиеся стороны призывают академию изменить эти определения как “устаревшие, крайне антисемитские и противоречащие испанской конституции”.



“Эти описания являются продуктом средневековой и ренессансной терминологии неприятия, зависти и ненависти, направленной на евреев, которые благодаря своей работе имели самые высокие доходы – что стало одним из факторов, которые привели к их изгнанию из Испании католиками”, – говорится в письме.



В ответ на апелляцию RAE заявила, что получила апелляции и изучит их дополнительно.