В Индонезии новозеландский пилот взят в заложники папуасскими сепаратистами

Боевики сепаратистов в индонезийском регионе Папуа взяли в заложники новозеландского пилота после того, как во вторник подожгли небольшой коммерческий самолет, приземлившийся в отдаленном высокогорном районе. Представитель полиции провинции Папуа заявил, что власти проводят расследование инцидента, и полиция и военные были отправлены в этот район на поиски пилота и пять пассажиров.



“Мы не можем отправить туда много персонала, потому что Ндуга – труднодоступный район, добраться туда можно только на самолете”, – сообщил он.



Военный представитель в Папуа Герман Тарьяман сказал, что пилот был идентифицирован как капитан Филип Мертенс, и неясно, были ли похищены пять сопровождающих пассажиров. По словам властей, самолет, которым управляет Susi Air, благополучно приземлился рано утром во вторник, после чего был атакован повстанцами.



Национально-освободительная армия Западного Папуа TPNPB взяла на себя ответственность за нападение заявив, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока правительство Индонезии не признает независимость Западного Папуа, расположенного на западной части острова Новая Гвинея.

TPNPB не упомянул пассажиров, но сказал, что это был второй раз, когда группа брала заложников. Первый случай был в 1996 году.

