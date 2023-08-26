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В Индии взорвался газовый баллон в поезде: девять погибших
26.08.2023 20:45 Ирина Демьянова

В Индии взорвался газовый баллон в поезде: девять погибших

В южном индийском городе Мадурай, штат Тамилнад, пожар в вагоне поезда, вызванный взрывом газового баллона, унес жизни девяти человек. Еще девять человек в результате инцидента получили ранения, сообщает  BBC.

Официальные лица заявили, что газовый баллон, используемый пассажирами вагона для приготовления напитков, был занесен в поезд незаконным путем.

Вагон перевозил более 50 паломников из штата Уттар-Прадеш. После взрыва баллона утром в субботу вагон припарковали на станции Мадурая.
По словам очевидцев, выжившим пришлось выламывать двери, чтобы выйти из горящего вагона.

 

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