



В Индии в результате обвала крыши на предприятии погибло 10 человек

В результате обвала крыши на холодильном предприятии на севере Индии погибли по меньшей мере десять человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает Dainikviraltimes.



Инцидент произошел в районе Самбхал штата Уттар Прадеш.

"Количество погибших в результате инцидента с обвалом крыши в Самбхале выросло до 10. Одиннадцать человек были спасены с места аварии, пятеро из них получают медицинскую помощь, а шестеро были выписаны из больницы", – рассказал сотрудник правоохранительных органов Схалабх Матур. "На месте продолжается поисково-спасательная операция".

При этом три человека до сих пор считаются пропавшими без вести.Уже выдвинуто подозрение против собственника предприятия, здание которого находилось в аварийном состоянии.Смертельные аварии, связанные с плохим состоянием инфраструктуры, часто происходят в Индии . Эксперты возлагают вину на коррупцию и плохое управление, из-за которых здания возводят с нарушением стандартов.