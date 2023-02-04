



В Иерусалиме может выпасть снег



Синоптики предупреждают, что на следующей неделе в Израиле продолжатся дожди.



В воскресенье на севере страны возможны небольшие дожди. На Хермоне выпадет снег. Сильные ветры будут дуть вдоль прибрежной равнины. В центре страны и на юге будет ощущаться повышение температуры.



В первой половине дня в понедельник на севере страны и на прибрежной равнине временами будет идти дождь, возможны отдельные грозы. Позже в течение дня дождь постепенно распространится на центр страны и север Негева. На Хермоне выпадет снег. Существует опасение наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море. В большинстве районов страны будут дуть сильные юго-западные ветры, а на юге страны ожидаются песчаные бури. Температура понизится, и будет холоднее, чем обычно для этого сезона.



Во вторник с севера страны до севера Негева будут идти небольшие дожди, сопровождавшиеся единичными грозами. В Иудейской пустыне и на Мертвом море существует опасение наводнений. Будут дуть сильные западные ветры. На высоких вершинах северных и центральных гор возможен снег. На юге страны возможен туман. Следует ожидать понижения температуры.



В среду с севера страны и до северной части Негева ожидаются небольшие дожди, и по-прежнему будет холоднее, чем обычно для этого сезона. На высоких вершинах северных и центральных гор возможно выпадет снег. Согласно некоторым метеорологическим моделям, в среду снег пойдет и в Иерусалиме - но не следует ожидать образования сугробов.

