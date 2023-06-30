



В Иерусалиме арестован наркодилер с крупной партией наркотиков

В пятницу, 30 июня, полиция арестовала в Иерусалиме наркодилера.



В частности, на перекрестке был остановлен автомобиль.



При обыске транспортного средства была обнаружена сумка, спрятанная в системе кондиционирования.



В ней хранилось огромное количество наркотических средств, в том числе, кетамин, 2C-B, кокаин, псилоцибиновый гриб и другие подозрительные материалы.



Также у водителя изъята крупная сумма денег. Подозреваемого арестовали и доставили на допрос.



