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В Иерусалиме арестован наркодилер с крупной партией наркотиков
30.06.2023 14:25 Алина Груднева

В Иерусалиме арестован наркодилер с крупной партией наркотиков

В пятницу, 30 июня, полиция арестовала в Иерусалиме наркодилера.

В частности, на перекрестке был остановлен автомобиль.

При обыске транспортного средства была обнаружена сумка, спрятанная в системе кондиционирования.

В ней хранилось огромное количество наркотических средств, в том числе, кетамин, 2C-B, кокаин, псилоцибиновый гриб и другие подозрительные материалы.

Также у водителя изъята крупная сумма денег. Подозреваемого арестовали и доставили на допрос.

 

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