



В Грузии возросло количество жертв оползня: найдены еще два тела

Число погибших во время стихийного бедствия в грузинском регионе Шови увеличилось до 24 человек, сообщает "Эхо Кавказа".



Во второй половине дня в пятницу во время поисковых работ в Шове были обнаружены тела еще двух жертв, сообщил министр регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.



Ранее 11 августа тело одного из погибших было обнаружено в русле реки Риони. Также была найдена нижняя конечность человеческого тела.



Как сообщалось, в грузинском курортном поселке Шови 3 августа произошел оползень.

