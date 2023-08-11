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В Грузии возросло количество жертв оползня: найдены еще два тела
11.08.2023 20:07 Ирина Демьянова

В Грузии возросло количество жертв оползня: найдены еще два тела

Число погибших во время стихийного бедствия в грузинском регионе Шови увеличилось до 24 человек, сообщает "Эхо Кавказа".

Во второй половине дня в пятницу во время поисковых работ в Шове были обнаружены тела еще двух жертв, сообщил министр регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе.

Ранее 11 августа тело одного из погибших было обнаружено в русле реки Риони. Также была найдена нижняя конечность человеческого тела.

Как сообщалось, в грузинском курортном поселке Шови 3 августа произошел оползень.
 

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