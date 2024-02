В Грузии средь бела дня расстреляли людей на рынке

В пятницу, 9 февраля, в грузинском городе Рустави неизвестный средь бела дня открыл огонь на местном рынке.



По данным министерства внутренних дел страны, погибли как минимум четыре человека.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Установлено, что Г.О.-М., 1988 года рождения, произвел на территории рынка несколько выстрелов. В результате перестрелки погибли четыре человека, в том числе один из дядей подозреваемого, работавший на упомянутом рынке", - сообщили в МВД.



Ранение получил двоюродный брат стрелка. После оказания первой помощи его госпитализировали. Стрелка арестовали на месте. Мотивы мужчины, чье имя не раскрывается, пока что устанавливаются.



Four people died and several were injured in a shooting in Rustavi city of #Georgia, APA reports citing Georgian media.



According to information, the shooting was committed by an unknown person who entered the market and opened fire on traders. pic.twitter.com/2vlCyh4blB