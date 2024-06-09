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В Греции нашли мертвым пропавшего британского телеведущего
09.06.2024 15:30 Алина Груднева

В Греции нашли мертвым пропавшего британского телеведущего

В Греции на острове Сими нашли тело пропавшего без вести британского телеведущего Майкла Мосли.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заместителя мэра.

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Уточняется, что телеведущий пропал в среду, 5 июня, когда ушел на прогулку. По словам представителя полиции, тело обнаружили на скалистой местности. По факту гибели Мосли ведется расследование. Причина смерти устанавливается.

По словам источника в полиции, мужчина умер несколько дней назад.
 

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