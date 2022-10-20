



В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев: подозревается поджог

Накануне вечером в Германии, в муниципалитете Грос-Штрёмкендорф сгорело общежитие для украинских беженцев. В качестве основной версии полиция рассматривает поджог, сообщает Spiegel.



Здание общежития выгорело почти полностью, сохранились лишь внешние стены. К счастью, все 14 размещенных в общежитии людей не пострадали, они успели вовремя покинуть помещение.



Отмечается, что в тот же день полицейские уже приезжали в общежитие из-за граффити со свастикой, которое неизвестные нарисовали на табличке с названием отеля.



"Опираясь в том числе на свой многолетний опыт работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно", - сообщил глава администрации округа Тино Шоман.



Полиция также рассматривает поджог в качестве основной версии.