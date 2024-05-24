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В Германии разогнали пропалестинскую демонстрацию студентов
24.05.2024 07:42 Алина Груднева

В Германии разогнали пропалестинскую демонстрацию студентов

В Германии полиция разогнала пропалестинскую студенческую демонстрацию в берлинском университете.
 
В среду, 22 мая, студенты заняли несколько помещений в центре Берлина.

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Активисты требовали руководство университета принять "активное участие в прекращении геноцида" в Газе. Администрация учебного заведения по итогам переговоров согласилась позволить студентам протестовать до вечера четверга. 

По данным агентства dpa, когда около 150 пропалестинских студентов отказались расходиться, была вызвана полиция.

"В Берлине и в наших университетах нет места ненависти и антисемитизму", - отметил депутат от Христианско-демократического союза Буркард Дреггер.

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