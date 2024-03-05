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В Германии остановился завод Tesla из-за поджога подстанции
05.03.2024 17:25 Алина Груднева

В Германии остановился завод Tesla из-за поджога подстанции

Во вторник, 5 марта, в Германии активисты "Группы Вулкан" подожгли подстанцию, из-за чего без электроэнергии остались город Эркнер, два района Берлина и завод Tesla.

Взявшие на себя ответственность злоумышленники обвинили миллиардера Илона Маска в "технофашизме".

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По их словам, временное закрытие завода Tesla представляет собой шаг на пути к "освобождению от патриархата".

По предварительным оценкам, потери предприятия Маска могут составить более 100 млн евро.

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