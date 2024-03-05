В Германии остановился завод Tesla из-за поджога подстанции
Во вторник, 5 марта, в Германии активисты "Группы Вулкан" подожгли подстанцию, из-за чего без электроэнергии остались город Эркнер, два района Берлина и завод Tesla.
Взявшие на себя ответственность злоумышленники обвинили миллиардера Илона Маска в "технофашизме".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По их словам, временное закрытие завода Tesla представляет собой шаг на пути к "освобождению от патриархата".
По предварительным оценкам, потери предприятия Маска могут составить более 100 млн евро.