



В Германии нашли тело девятилетней девочки из Украины

Недалеко от города Дёбельн в Саксонии нашли тело 9-летней Валерии, которая пропала ещё 3 июня. Об этом заявил комиссар полиции Карстен Кемпф.



"Мы уверены в том, что погибшая - пропавшая девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования её семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство", - сообщил Кемпф.



По данным полиции, тело девочки обнаружили накануне вдали от лесных тропинок на пересечённой местности. В прокуратуре сообщили, что сейчас расследование "сосредоточено на круге общения семьи". Впрочем, подозреваемых пока что нет.



"После расследования и вскрытия нет никаких признаков того, что девочка стала жертвой сексуального преступления", - добавила представительница прокуратуры Ингрид Бургхарт.



Последний раз девятилетнюю девочку видели 3 июня по дороге в школу. Однако Валерия так и не пришла на уроки. Её поиски длились восемь дней, в них принимали участие сотни добровольцев.



Валерия родилась и жила в Украине до начала российского вторжения. После начала войны она с мамой уехала в Германию, отец Валерии пошёл служить в ВСУ, он до сих пор находится в Украине.