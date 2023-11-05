



В Гамбурге мужчина похитил свою 4-летнюю дочь из-за спора об опеке

В аэропорту Гамбурга 35-летний мужчина турецкого происхождения решил, что из-за “спора об опеке над ребенком” со своей бывшей женой, он накажет не ее одну.



Разозленный отец похитил свою 4-летнюю дочь.



Затем он сел на свой автомобиль, приехал в аэропорт Гамбурга, протаранил ворота безопасности и забросал взлетные полосы коктейлями Молотова. При этом малышка находилась в его машине. Далее он дважды выстрелил в воздух из ружья и забаррикадировался у трапа самолета Turkish Airlines.



Аэропорт быстро закрыли. Из самолетов было эвакуировано 3200 пассажиров. Полиция продолжает переговоры с мужчиной.



В аэропорту также находятся полицейские психологи, пытающиеся договориться с похитителем.



Только в субботу вечером 17 рейсов, которые должны были приземлиться в Гамбурге, были отменены. На сегодня запланировано еще 286 рейсов, на которых перевезут около 34 500 пассажиров.



В настоящее время отменен 61 рейс - 34 вылета и 27 прилетов, и в течение дня ожидаются дальнейшие отмены.



