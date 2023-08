В Франции пылает зернохранилище – видео

На западе Франции в районе портового города Ла-Рошель произошел масштабный пожар в зернохранилище. Об этом сообщает TFI INFO.



“В Ла-Рошели во Франции загорелись зерновые элеваторы. Цена на зерно из-за этого, вероятно, вырастет”, – говорится в сообщении.



Оператор хранилища SICA Atlantique отметил, что “пожар контролируемый – огонь не повредил хранившееся в элеваторах зерно”. Однако, над зернохранилищем поднимаются огромные клубы черного дыма, которые видны даже с большого расстояния.



По данным местных властей, огонь охватил четыре элеватора. Потушить пожар пытаются более 70 спасателей, к ним уже прибыло подкрепление.



Как известно, Ла-Рошель, расположенная на побережье Бискайского залива, является одним из крупнейших терминалов Франции для экспорта зерна.



Напомним, 7 августа в морском порту в Дериндже в Турции произошел взрыв. Пострадали 12 человек. Также взрыв повредил 13 элеваторов . Причиной взрыва местные власти назвали зерновую пыль внутри силосов, сдетонировавшую из-за жаркой погоды.

#BREAKING #France Grain elevators caught fire in La Rochelle, France. The price of grain is likely to go up against this background pic.twitter.com/FDlngva4RU