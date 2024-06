В Ереване совершено новое нападение на синагогу

В Ереване 10 июня было совершено очередное нападение на единственную синагогу в городе.



С сентября 2023 года это была уже четвертая атака на Mordechai Navi.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Как стало известно, неизвестные выбили в синагоге окна, забросав здание камнями. К счастью, обошлось без пострадавших.



Члены еврейской общины Армении считают, что это была очередная антисемитская провокация.



The Yerevan synagogue was once again attacked by an unidentified individual who threw stones at the window. Thankfully, no one was hurt. Members of Armenia’s Jewish community think this was another provocation by an Azerbaijani agent. Read this article from last year for context. https://t.co/1RvbHSe3Jb pic.twitter.com/FQraqaxtpH