



В Эквадоре произошел блэкаут из-за аварии

В Эквадоре произошла серьезная авария, из-за чего была обесточена практически вся страна.



О блэкауте сообщило информационное агентство Reuters.



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Без электричества из-за сбоя на линиях электропередач остались примерно 18 миллионов жителей.



"Произошел сбой на линии электропередачи, который вызвал волну отключений, поэтому на национальном уровне нет электроэнергии", - сообщил и. о. министра энергетики Роберто Луке.



Из-за аварии метрополитен остановился. Ведется работа по устранению неисправности в работе линий электропередач.