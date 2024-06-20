В Эквадоре произошел блэкаут из-за аварии
В Эквадоре произошла серьезная авария, из-за чего была обесточена практически вся страна.
О блэкауте сообщило информационное агентство Reuters.
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Без электричества из-за сбоя на линиях электропередач остались примерно 18 миллионов жителей.
"Произошел сбой на линии электропередачи, который вызвал волну отключений, поэтому на национальном уровне нет электроэнергии", - сообщил и. о. министра энергетики Роберто Луке.
Из-за аварии метрополитен остановился. Ведется работа по устранению неисправности в работе линий электропередач.