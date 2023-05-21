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В Эквадоре обстреляли ресторан с туристами: есть жертвы и раненые
21.05.2023 20:22 Алина Груднева

В Эквадоре обстреляли ресторан с туристами: есть жертвы и раненые

В воскресенье, 21 мая, в Эквадоре неизвестные открыли огонь по ресторану.

По данным Reuters, это произошло в туристическом городе городке Монтанита на тихоокеанском побережье Эквадора.

Как сообщила местная прокуратура, в результате нападения минимум шесть человек погибли.

Еще по меньшей мере столько же получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Район, где был обстрелян ресторан, был оцеплен правоохранителями. По факту происшествия начато расследование. Информация о задержаниях пока что не поступала.
 

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