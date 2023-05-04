



В Египте автобус врезался в грузовик: 17 погибших и 29 раненых

Пассажирский автобус врезался в медленно двигавшийся на шоссе грузовик на юго-западе Египта. Погибли 17 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица и местные СМИ.



Авария произошла вечером в среду в провинции Новая Долина, сообщил губернатор Мохамед эль-Замлута.



По информации Министерства здравоохранения Египта, еще 29 человек получили ранения. Там добавили, что на место аварии было направлено 26 машин скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в ближайшие больницы.



Данных относительно раненых и убитых вне автобуса пока нет. Причина смертельного ДТП тоже не разглашается.



Местное еженедельное издание el-Shorouk приводит цитату одного из чиновников, который сообщил, что автобус врезался в грузовик, что почти припарковался на дороге. Автобус, следовавший в столицу Каира, перевозил 45 человек.



Смертельные автомобильные аварии ежегодно уносят тысячи жизней в Египте, имеющем неудовлетворительные показатели безопасности транспорта. Причиной столкновений является превышение скорости, плохие дороги или недостаточное соблюдение правил дорожного движения.



