



В Дербенте убиты 15 полицейских

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских, сообщил глава региона Сергей Меликов.



"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - сказал глава региона в видео, опубликованном в его Telegram-канале.



Кроме того, добавил Меликов, погибли несколько гражданских лиц. В республике 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.



Ранее МВД сообщало, что в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что при атаке погибли семь правоохранителей. По информации НАК, среди жертв — священник РПЦ.



Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.



В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".

Национальный антитеррористический комитет сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. По информации Меликова, ликвидированы шесть бандитов.



Источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.