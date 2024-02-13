В Челябинской области запойный машинист пустил под откос два поезда: видео
В Челябинской области машинист, который третьи сутки находился в запое, спровоцировал столкновение двух поездов.
46-летний Андрей Дремин проехал на красный свет и пошел в лобовую на идущий навстречу состав. Пил Дремин третьи сутки. Умудрился подбить фельдшера, чтобы за него проверку прошел помощник машиниста, и таким образом попал на свое рабочее место, где, не будучи в силах прекратить, продолжал пить спиртное.
В результате столкновения поездов никто не пострадал. Было испорчено 100 метров рельсового полотна и 12 пустых вагонов ушли под откос.
После обнаружения всех обстоятельств аварии транспортная прокуратура направила его в больницу, где у него было определено опьянение (1,08 ммоль/л).
12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области— Lara-Lara (@LaraLar93023545) February 12, 2024
Тепловоз столкнулся с грузовым поездом в районе станции Бердяуш — как утверждается,из-за того, что один из машинистов выехал на запрещённый сигнал светофора. В результате с путей сошли 12 вагонов и сам электровоз pic.twitter.com/Tv7l75Zndx