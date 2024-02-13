



В Челябинской области запойный машинист пустил под откос два поезда: видео

В Челябинской области машинист, который третьи сутки находился в запое, спровоцировал столкновение двух поездов.



46-летний Андрей Дремин проехал на красный свет и пошел в лобовую на идущий навстречу состав. Пил Дремин третьи сутки. Умудрился подбить фельдшера, чтобы за него проверку прошел помощник машиниста, и таким образом попал на свое рабочее место, где, не будучи в силах прекратить, продолжал пить спиртное.



В результате столкновения поездов никто не пострадал. Было испорчено 100 метров рельсового полотна и 12 пустых вагонов ушли под откос.



После обнаружения всех обстоятельств аварии транспортная прокуратура направила его в больницу, где у него было определено опьянение (1,08 ммоль/л).