



В Чехии столкнулись поезда – один следовал в Украину: есть жертвы. Фото, видео

В Чехии столкнулись грузовой поезд и пассажирский экспресс RegioJet 1021, следовавший в Украину. Трагедия произошла поздно вечером 5 июня. Изначально сообщалось о двух погибших и десятках раненых, среди них есть дети. Позже стало известно, что в результате столкновения погибли четыре человека.



Первый вагон полностью разрушен. Грузовой поезд состоял из 21 вагона и имел длину более полукилометра. К спасательной операции привлекли вертолеты и 36 подразделений профессиональных пожарных и добровольцев.



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Утром "Укрзализныця" сделала заявление, в котором уточнила, что трагедия случилась на станции Пардубице с поездом, который отправился из Праги в направлении Чопа. В поезде находилось около 300 пассажиров, известно о десятках пострадавших. Погибших или серьезно пострадавших среди украинцев нет.



"По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, расположены внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет", – говорится в сообщении.



Укрзализныця отмечает, что держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками. Детали аварии уточняются.



Отмечается также, что прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага-Перемышль, из которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.





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