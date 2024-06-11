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В Чехии не исключили, что РФ стоит за попыткой поджога автобусов
11.06.2024 09:08 Алина Груднева

В Чехии не исключили, что РФ стоит за попыткой поджога автобусов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала не исключил, что Россия стоит за попыткой поджога автобусов в Праге.

По данным информационного агентства Reuters, 8 июня полиция арестовала 26-летнего испанца, которого обвинили в терроризме.

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"Есть подозрение, что нападение было организовано и профинансировано, вероятно, из России", - отметил Фиала.

Чешский премьер считает, что речь идет о части гибридной войны, которую ведет Россия.

"РФ неоднократно пыталась посеять хаос и подорвать доверие граждан к нашему государству", – добавил Фиала.

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