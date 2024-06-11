



В Чехии не исключили, что РФ стоит за попыткой поджога автобусов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала не исключил, что Россия стоит за попыткой поджога автобусов в Праге.



По данным информационного агентства Reuters, 8 июня полиция арестовала 26-летнего испанца, которого обвинили в терроризме.



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"Есть подозрение, что нападение было организовано и профинансировано, вероятно, из России", - отметил Фиала.



Чешский премьер считает, что речь идет о части гибридной войны, которую ведет Россия.



"РФ неоднократно пыталась посеять хаос и подорвать доверие граждан к нашему государству", – добавил Фиала.